Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане

Кабул приостанавливает "любую шведскую активность" на территории страны до тех пор, пока Стокгольм не принесет извинения мусульманам в связи с осквернением Корана

ИСЛАМАБАД, 11 июля. /ТАСС/. Работа шведских представительств на территории Афганистана не возобновится до тех пор, пока Стокгольм не принесет извинения мусульманам в связи с осквернением Корана. Об этом во вторник сообщил представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид в Twitter.

"После осквернения священного Корана и мусульманской веры в Швеции Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) приостанавливает любую шведскую активность на территории Афганистана до тех пор, пока они не принесут извинения мусульманам за это отвратительное деяние", - говорится в сообщении.

Талибы также призвали остальные мусульманские страны пересмотреть свое взаимодействие со Стокгольмом.