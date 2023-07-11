Эксперт: за решением о поставках дальнобойных ракет Киеву стоят личные амбиции Макрона

Заведующий кафедры политологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин считает. что решение президента Франции обостряет ситуацию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решение президента Франции Эмманюэля Макрона о начале поставок Украине ракет дальнего радиуса действия говорит о его амбициях и желании продемонстрировать лидирующую роль в Европе. Такое мнение в беседе с ТАСС во вторник высказал заведующий кафедры политологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Макрон постоянно претендует на некое лидерство в Европе. Он хотел бы возглавлять какие-то процессы. То он говорит о том, что "мозг НАТО умер", то он говорит о том, что надо создавать отдельную европейскую армию, которая не подчиняется НАТО. Теперь он говорит, что в числе первых будет обеспечивать дальнобойными ракетами Вооруженные силы Украины", - отметил собеседник агентства, комментируя заявление французского лидера о соответствующих поставках.

"Это прежде всего амбиции быть доминирующим в Европе лидером. Он изначально все время соревновался с [экс-канцлером ФРГ] Ангелой Меркель, но она ушла. Он теперь не знает, с кем соревноваться. Он считает, что он лидер", - добавил Кошкин.

По мнению специалиста, решение Макрона, как и другие поставки западных вооружений, обостряет ситуацию, так как ракеты могут применяться против территории России. "Все это вызывает серьезное обострение ситуации в Европе, которая может перерасти в широкомасштабное столкновение", - указал эксперт.

Макрон во вторник сообщил о том, что Франция намерена передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. По данным агентства Agence France-Presse, республика уже начала поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия SCALP. По данным агентства Reuters, речь идет о "значительном количестве" ракет. Отмечается, что они не предназначены для использования на самолетах западного производства. В Париже, указывает агентство, не рассматривают поставки SCALP как шаг к эскалации напряженности.