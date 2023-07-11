Politico: недовольство Зеленского вызвало удивление на саммите НАТО

Вместе с тем, как отмечает издание, "некоторые дипломаты заявили, что понимают чувства украинского лидера"

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского, возмутившегося отсутствием решения о сроках приглашения Киева в НАТО, удивили некоторых присутствующих в Вильнюсе западных дипломатов. Об этом сообщила во вторник европейская версия газеты Politico.

По ее данным, "негодование украинского президента вызвало удивление на саммите НАТО". Издание цитирует неназванного высокопоставленного дипломата из Центральной Европы, с точки зрения которого Зеленский "заходит слишком далеко".

Вместе с тем, как отмечает Politico, "некоторые дипломаты заявили, что понимают чувства украинского лидера".

Ранее Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены обозначать конкретные сроки приглашения Киева в альянс. "Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, прибывший на совещание в литовскую столицу, заявил, что проект итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе не содержит ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс.