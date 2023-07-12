Кулеба заявил, что Киев не понимает, какие условия должен выполнить для вступления в НАТО

По словам главы МИД Украины, в этом вопросе у его страны и НАТО "принципиально разные позиции"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс.

"В этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?" - заявил он в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

По словам Кулебы, в этом вопросе у Киева и НАТО "принципиально разные позиции". "Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. <...> Их позиция - есть какие-то условия, которые нужно выполнить", - сказал он.

По завершении первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек организации Йенс Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также подчеркнул, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс.