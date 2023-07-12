Президент Южной Кореи заявил, что ракеты КНДР могут достичь Вильнюса, Парижа и Берлина

Юн Сок Ёль призвал страны НАТО и их партнеров сплотиться и единодушно осудить действия КНДР

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Ракетная программа КНДР может представлять угрозу не только для Вильнюса, но и для Парижа и Берлина. Об этом в среду заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече лидеров стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе.

"Ядерные ракеты Северной Кореи представляют реальную угрозу и способны ударить не только по Вильнюсу, но и по Парижу, Берлину и Лондону", - привела газета "Чосон ильбо" слова президента. Он заявил, что странам НАТО и их партнерам следует сплотиться и единодушно осудить действия КНДР.

Южнокорейский лидер также сказал, что безопасность Европы и Азии в современном мире взаимосвязана. В ходе отдельной четырехсторонней встречи он призвал партнеров НАТО по Азиатско-Тихоокеанскому региону - Австралию, Японию и Новую Зеландию - укреплять сотрудничество.

В среду южнокорейские военные сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности. В связи с пуском Юн Сок Ёль председательствовал на чрезвычайном заседании постоянных членов Совета национальной безопасности. Южнокорейские СМИ указывают, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.

Юн Сок Ёль также заявил, что Пхеньян "заплатит за незаконные действия", и дал указание укрепить расширенное сдерживание Республики Корея и США через консультативную группу по ядерному планированию. По данным японской стороны, высота полета ракеты составила 6 тыс. км, она пролетела около 1 тыс. км и находилась в воздухе 74 минуты.