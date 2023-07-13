12 июля, 23:04
Военная операция на Украине

Зеленский заявил о предстоящем усилении ВСУ средствами ПВО, ракетами и артиллерией

Paul Ellis/ Pool Photo via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Paul Ellis/ Pool Photo via AP

Президент Украины положительно оценил итоги саммита НАТО в Вильнюсе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины получат существенное оснащение по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский, разместивший соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

"Возвращаемся домой с хорошим результатом. <...> Хорошее усиление оружием. Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия", - сказал он, не приведя подробностей.

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По мнению главы государства, во время встречи на высшем уровне Киеву впервые удалось "заложить фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО". Зеленский считает, что на имеющейся основе он теперь построит "новую, юридически обязывающую архитектуру двусторонних договоров о безопасности с сильнейшими".

Вместе с тем даже украинские политики признают, что на встрече Киев своих целей не достиг. Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк констатировала, что результаты саммита разочаровали Украину, поскольку она не дождалась приглашения к вступлению в НАТО, и что "нужно быть реалистами". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс един по вопросу о невключении Украины в свои ряды. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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