13 июля, 02:16
Военная операция на Украине

NYT: Зеленский угрожал не приехать на первое заседание Совета Украина - НАТО

AP Photo/ Efrem Lukasky
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Efrem Lukasky

Украинский лидер впоследствии подверг резкой критике итоговое заявление саммита альянса

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не явиться на первый саммит Совета Украина - НАТО, который состоялся в Вильнюсе 12 июля. Об этом пишет в среду газета The New York Times.

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"В среду Зеленский смягчил свои публичные высказывания, но еще во вторник вечером угрожал, что не посетит первое заседание Совета Украина - НАТО", - говорится в статье.

Зеленский во вторник подверг резкой критике итоговое заявление саммита НАТО, поскольку в нем не были установлены четкие сроки и условия присоединения Украины к альянсу. Он назвал такую ситуацию "абсурдной". По информации агентства Bloomberg, лидеры стран альянса во вторник на совместном ужине рекомендовали президенту Украины "остыть". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине стоит чаще выражать благодарность за помощь, которую она получает от западных союзников. 

Теги:
УкраинаЛитваРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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