Глава МИД Индии обсудил с Лавровым экономические вопросы и кризис на Украине

Министр иностранных дел России ранее сообщил Субраманьяму Джайшанкару, что у него уже прошли двусторонние встречи в Джакарте, а также трехсторонняя встреча в формате РИК-2

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече на полях мероприятий АСЕАН в Джакарте двусторонние экономические вопросы и ситуацию на Украине.

"Сегодня в Джакарте встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсудили двусторонние экономические вопросы, а также темы, касающиеся конфликта на Украине", - написал он в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила у Telegram-канале видео начала переговоров Лаврова и Джайшанкара. Министры тепло поприветствовали друг друга. Лавров сообщил индийскому коллеге, что у него уже прошли двусторонние встречи в Джакарте, а также трехсторонняя встреча в формате РИК-2 (Россия - Индонезия - Китай). "Тройка. В России многие вещи мы делаем втроем", - сказал Лавров. "Мы стараемся следовать российским традициям", - отреагировал Джайшанкар.

Глава МИД Индии находится 13-14 июля в Индонезии, где принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН. В Джакарте у него запланированы двусторонние переговоры с коллегами из других стран. Как подчеркивали в индийском внешнеполитическом ведомстве, "Индия ориентирована на АСЕАН, что означает ее твердую приверженность центральной роли организации в Индо-Тихоокеанском регионе".