Глава турецкой партии "Родина" считает необходимым отказать Швеции во вступлении в НАТО

По словам Догу Перинчека, США и НАТО являются источником угроз для Турции

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель турецкой партии "Родина", не представленной в парламенте, Догу Перинчек призвал парламентариев не ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

"США и НАТО являются источником угроз для Турции. Расширение альянса усилит угрозы в отношении нашей страны. Члены парламента должны выступить против одобрения членства Швеции в НАТО", - цитирует его газета Aydinlik. Перинчек известен резкой антинатовской риторикой.

Ранее соратник президента Турции, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели выступил с критикой перспективы вступления Швеции в НАТО, которая открылась в ходе саммита альянса в Вильнюсе. Он задал вопрос, как "Турция отнесется к вхождению в общую архитектуру безопасности страны, которая напрямую угрожает нацбезопасности республики тем, что в ней действуют террористические организации". Он также назвал унижением то, что Турция принимает решение по Швеции, потому что "так захотели США и пригрозили пальцем насчет самолетов F-16", которые Анкара хочет купить у Вашингтона. Швецию он сравнил с североиракским регионом Кандиль, где укрываются члены Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки".