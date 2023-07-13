СМИ: Байден предложил Эрдогану создать прямой канал связи в ходе встречи в Вильнюсе

Он необходим для обсуждения "стремительно меняющихся событий", отметила газета Sabah

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе предложил создать прямой канал связи для обсуждения "стремительно меняющихся событий". Об этом в четверг сообщила газета Sabah.

Это предложение американского лидера газета называет важным итогом переговоров двух президентов. По данным издания, Байден в ходе беседы с Эрдоганом отметил, что возможность такого моментального контакта может быть полезна, поскольку не исключается необходимость срочно связаться на уровне лидеров ввиду стремительности развития мировых событий.

В то же время Sabah напоминает, что еще будучи кандидатом в президенты от Демократической партии Байден "говорил о сотрудничестве с оппозицией в Турции, чтобы путем выборов отстранить Эрдогана от власти". Однако сейчас американский лидер "чувствует необходимость напомнить турецкому президенту о своей дружбе", пишет газета.

Переговоры Эрдогана и Байдена прошли на полях саммита НАТО в Вильнюсе. В ходе приветствия турецкий лидер заявил, что в отношениях между странами начинается новый этап, и выразил намерение усилить диалог.