Германия планирует минимизировать риски в отношениях с Китаем

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок при этом отметила, что Берлин не намерен разрывать отношения с Пекином

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германия не собирается разрывать отношения с Китаем, напротив, настроена на сотрудничество с Пекином, но хочет свести к минимуму риски. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя новую стратегию Берлина по выстраиванию отношений с КНР.

"Мы не хотим отделяться от Китая, но мы хотим минимизировать свои риски", - написала она на своей странице в Twitter. По ее словам, Берлин хочет сокращать зависимость в экономическом плане от кого угодно. "Чем более разнообразны торговые и логистические цепочки, тем более устойчива наша страна", - отметила Бербок.

"Мы хотим сотрудничать с Китаем. Потому что мы нуждаемся в КНР, но и КНР нуждается в нас, в Европе. Это касается нашего экономического развития и честной конкуренции, а также борьбы с климатическим кризисом, добиться успеха в которой можно только вместе с Китаем", - добавила глава МИД.

В четверг кабмин ФРГ после продолжительного обсуждения утвердил стратегию по выстраиванию отношений с Китаем. В ней прописаны основные аспекты политики, которую ФРГ намерена осуществлять по отношению к КНР в разных областях - от экономики и безопасности, до климата и прав человека.