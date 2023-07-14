Сийярто заявил, что Венгрия одобрит прием Швеции в НАТО раньше Турции, но не завтра

Глава МИД Венгрии напомнил, что правительство страны давно обозначило свою позицию по этому вопросу

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО раньше, чем Турция, но это произойдет не завтра. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим коллегой из Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем.

"Мы поддерживаем вступление Швеции в НАТО", - сказал глава МИД, напомнив, что правительство страны уже давно обозначило свою позицию по этому вопросу. "Если бы мы не поддерживали это, то мы бы не вносили в парламент предложение о ратификации", - отметил Сийярто. Теперь, сказал он, депутаты должны принято решение.

"Из последних заявлений было ясно, что процесс ратификации в Турции не будет завершен завтра, и наше прежнее обещание, что мы не будем последними, кто сделает это, конечно, остается в силе", - заявил глава МИД, дав понять, что голосование по этому вопросу в парламенте Венгрии, как и в Турции, откладывается на осень. Венгерский парламент уже завершил свою весеннюю сессию и соберется вновь 25 сентября.

Парламент Турции приступит к работе после летнего перерыва 1 октября. У турецкого правительства будет два с половиной месяца на то, чтобы посмотреть, как Швеция, США и Евросоюз выполняют свои обещания, которые они дали, заключая договоренность о том, что Анкара снимет свои возражения против вступления Швеции в Североатлантический альянс. Турция хотела бы, в частности, продолжить процесс интеграции в ЕС. Будапешт в последнее время не скрывал, что координирует свои действия с Анкарой.

В парламенте Венгрии тоже дали понять, что планируют заняться шведской заявкой только осенью и не будут ради этого созывать в ближайшие дни экстренное заседание. "Не вижу в этом необходимости", - сказал в программе Inforadio в четверг глава парламентского комитета по иностранным делам Жолт Немет.

Ранее венгерская сторона уже заявляла, что не намерена препятствовать вступлению Швеции в военно-политический блок и "не будет последней, кто не ратифицирует такое соглашение". 27 марта венгерский парламент одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.