Партию Берлускони возглавил его ближайший соратник

Речь идет о министре иностранных дел и вице-премьере республики Антонио Таяни

РИМ, 15 июля. /ТАСС/. Национальным секретарем партии умершего в июне бывшего премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" (ВИ) стал министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни. Это решение было принято единодушно в субботу на конгрессе партии, передает Corriere della sera.

Как уточняется, Таяни, ближайший соратник Берлускони, занимавший пост вице-президента и национального координатора партии, которая входит в правящую коалицию, пока избран национальным секретарем временно. То есть до созыва национального съезда, который должен состояться в 2024 году, до выборов в Европейский парламент. Кроме того, Таяни не будет называться президентом партии. Он заверил, что продолжит генеральную линию основателя ВИ.

Избрание Таяни, бывшего спикера Европарламента, неоднократно обсуждалось в политических кругах и прессе Италии сразу после смерти Берлускони. Он считается одним из основателей партии, всегда стоявшим рядом с Берлускони.

Сильвио Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. Церемония похорон с государственными почестями проходила в Кафедральном соборе Милана.