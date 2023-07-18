Две ведущие партии Пакистана договорились о роспуске парламента 8 августа

По данным телеканала Geo TV, для начала процедуры роспуска также рассматривались 9 и 10 августа, однако выбор был сделан в пользу более ранней даты, чтобы "избежать каких-либо препятствий"

ИСЛАМАБАД, 18 июля. /ТАСС/. Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ-Н) и Пакистанская народная партия, возглавляющие правящую коалицию, договорились о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) 8 августа. Об этом во вторник сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, для начала процедуры роспуска также рассматривались 9 и 10 августа, однако выбор был сделан в пользу более ранней даты, чтобы "избежать каких-либо препятствий".

Пятилетний срок работы нижней палаты парламента заканчивается 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска нижней палаты в положенное время, в случае ее досрочного роспуска - не раньше чем через 90 дней.

Ранее Geo TV сообщил, что правящая коалиция также приняла решение об отставке правительства Пакистана 8 августа.

На прошлой неделе премьер-министр Пакистана и глава ПМЛ-Н Шахбаз Шариф заявлял, что отставка правительства состоится не позднее 14 августа. В этом случае, по его словам, всеобщие выборы в Пакистане пройдут в октябре или ноябре.

Крупнейшая оппозиционная партия "Движение за справедливость" (ДЗС), которую возглавляет бывший премьер-министр Имран Хан, добивается скорейшего проведения голосования, чтобы как можно раньше вернуться к власти в стране. В январе 2023 года ДЗС распустила законодательные собрания провинций Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб, где она располагала большинством, в надежде заставить правящую коалицию распустить заксобрания других провинций и провести досрочные парламентские выборы в апреле. Однако властям удалось нарушить план оппозиции и обеспечить проведение голосования за кандидатов в Национальное собрание не раньше осени.