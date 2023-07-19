19 июля, 02:31
Военная операция на Украине

Трамп считает, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса

Экс-президент США заявил, что отлично ладит с президентом РФ Владимиром Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса. С таким утверждением он выступил во вторник, отвечая на вопросы избирателей в эфире телеканала Fox News.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Как вы знаете, я отлично лажу с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Я бы сказал ему, что нужно договариваться. Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что нужно договариваться", - сказал Трамп, рассуждая о перспективах урегулирования украинского кризиса.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа, однако не раскрывал детали, как намерен сделать это. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация