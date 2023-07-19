Экс-президент США заявил, что отлично ладит с президентом РФ Владимиром Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса. С таким утверждением он выступил во вторник, отвечая на вопросы избирателей в эфире телеканала Fox News.

"Как вы знаете, я отлично лажу с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Я бы сказал ему, что нужно договариваться. Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что нужно договариваться", - сказал Трамп, рассуждая о перспективах урегулирования украинского кризиса.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа, однако не раскрывал детали, как намерен сделать это. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.