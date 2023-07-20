Президент Кении призвал оппозицию воздержаться от демонстраций против роста цен в стране

Уильям Руто призвал оппозицию излагать свои опасения в диалоге с властью, а не путем демонстраций

ПРЕТОРИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в Кении в четверг на фоне антиправительственных протестов, президент Уильям Руто призвал лидеров оппозиции воздержаться от демонстраций против роста цен. Об этом сообщает кенийский портал KBC.

Накануне в ходе протестов были задержаны 300 человек, 8 пострадали, еще 2 погибли от огнестрельных ранений. Как отмечает портал, центральный район Найроби оцеплен полицией, чтобы протестующие не могли попасть в центр столицы. Напряженность сохраняется в трущобах Матхаре и Кибера.

Президент Руто призвал лидеров оппозиции воздержаться от организации демонстраций. "У нас нет проблем с конституционными положениями о пикетировании или демонстрациях, но мы не можем быть страной хаоса, страной насилия, и никто не должен использовать в своих интересах какие-либо конституционные положения для распространения насилия, уничтожения общественной собственности и причинения ущерба здоровью", - приводит портал слова Руто.

Он призвал оппозицию излагать свои опасения в диалоге с властью, а не путем демонстраций. "Мы согласны вести диалог, если в нем участвует народ Кении, но мы не будем вести дискуссии о разделении власти. Кенийцы уже приняли это решение на голосовании", - добавил он.

При этом сам лидер антиправительственной коалиции "Азимио" во главе с бывшим кандидатом в президенты страны Раилом Одингой, а также его сторонники Марта Каруа и Калонзо Мусиока не явились на протесты в среду. Среди основных требований оппозиции - снижение стоимости жизни и отмена закона о бюджете.

Президент Руто подписал 26 июня закон о бюджете на предстоящий финансовый год после одобрения его текста парламентом. Закон среди прочего повышает вдвое (до 16%) НДС на топливо, вводит жилищный сбор в размере 1,5% в жилищный фонд для всех работающих кенийцев. Правительство рассчитывает, что новые налоги будут приносить казне дополнительно около €2 млрд.