20 июля, 08:47
Военная операция на Украине

Японский депутат обвинил США в эгоизме из-за поставок кассетных боеприпасов Украине

Мунэо Судзуки отметил, что США и Украина не присоединялись к Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов говорит о том, что США руководствуются эгоистичной системой ценностей, в которой правильными считаются только действия Вашингтона. Такое мнение выразил в четверг депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки.

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"Что бы сказали США, если бы Россия заявила, что будет поставлять кассетные бомбы другим странам? Я вижу очень эгоистичную систему ценностей, в которой все ваши [США] действия и суждения верные, а все, что делает Россия - это плохо", - написал он в своем личном блоге, отметив, что США и Украина не присоединялись к Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов.

По словам Судзуки, "предоставление оружия и денег Украине приведет лишь к затягиванию войны". Он также отметил, что в нынешней ситуации Япония и Индия должны воспользоваться своим статусом председателей в Группе семи и Группе двадцати соответственно, чтобы поспособствовать процессу мирного урегулирования. 

Теги:
ЯпонияУкраинаСШАВоенная операция на Украине
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