WP: Украина начала применять на поле боя кассетные боеприпасы США

По данным издания, ВСУ используют их на юго-восточном участке фронта в попытке прорвать хорошо укрепленные российские позиции

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Украинские военные начали использовать в бою поставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

По их данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта в попытке прорвать хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие контрнаступление Украины. Ожидается, что ВСУ также будут использовать этот вид боеприпасов в направлении Артемовска (украинское название - Бахмут).

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. 13 июля начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные боеприпасы.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Украиной. Поставки такого вида оружия и его использование следует считать преступлением, добавил Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против украинской армии. Он также добавил, что Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта.