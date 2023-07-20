Премьер Ирака объявил о высылке посла Швеции

По данным INA, глава кабмина страны потребовал от главы МИД, чтобы посол Швеции Джессика Свардстрём покинула территорию Ирака, а временный поверенный в делах Ирака в Стокгольме вернулся на родину

ТАСС, 20 июля. Правительство Ирака решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, его слова распространило агентство INA.

По его данным, глава иракского кабмина потребовал от министерства иностранных дел, чтобы посол Швеции Джессика Свардстрём покинула территорию Ирака, а временный поверенный в делах Ирака в Стокгольме вернулся на родину.

В распоряжении, направленном премьером в МИД Ирака, отмечается, что правительство требует от шведского посла "покинуть иракскую территорию". Такая мера, указывается в письме ас-Судани, принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака".

Ранее шведские власти дали разрешение на проведение 20 июля в Стокгольме акции, в ходе которой ее организаторы намеревались сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. Как передает в четверг с места событий корреспондент ТАСС, на этой акции человек, который организовал в конце июня вызвавшую протесты в мусульманских странах манифестацию с сожжением Корана у мечети шведской столицы, пинал священную книгу ногами, но не сжег ее.

Ранним утром в четверг сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании дипломатического представительства. Подавляющее большинство участников акции были сторонниками движения шиитского имама Муктады ас-Садра. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих. По последним данным, иракские правоохранительные органы уже арестовали 20 человек, подозреваемых в поджоге здания шведского посольства.