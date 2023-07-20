20 июля, 12:21

Участники акции у посольства Ирака в Стокгольме пинали ногами Коран

TT News Agency/ Caisa Rasmussen via REUTERS
© TT News Agency/ Caisa Rasmussen via REUTERS

У диппредставительства собрались около 100 человек, большинство из которых - журналисты

СТОКГОЛЬМ, 20 июля. /ТАСС/. Разрешенная столичной полицией акция прошла у посольства Ирака на улице Балдерсгатан в центре Стокгольма. На ней человек, который организовал в конце июня вызвавшую протесты в мусульманских странах манифестацию с сожжением Корана у мечети шведской столицы, пинал священную книгу ногами, но не сжег ее, передает в четверг с места событий корреспондент ТАСС.

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У диппредставительства собрались около 100 человек, большинство из которых - журналисты. Организатор акции достал из пакета Коран, бумажные копии флага Ирака и фотографии деятелей страны. Он говорил по-арабски в мегафон, потом вытер копией флага и фото свои кроссовки. Но Коран он не поджег, вместо этого пинал священную книгу вместе с еще одним участником акции. 

Теги:
ШвецияИрак
© Информационное агентство ТАСС
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