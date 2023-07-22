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Военная операция на Украине

Reuters: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн 25 июля

AP Photo/ Alex Brandon
© AP Photo/ Alex Brandon

По информации агентства, кассетные боеприпасы в пакет не войдут

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Власти США 25 июля могут объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $400 млн, в который войдут боеприпасы и БТР Stryker. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

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По словам его источников из числа должностных лиц США, вооружения, как ожидается, будут переданы из запасов Пентагона. В пакет будут включены "несколько БТР Stryker", оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, комплексов ПВО Patriot, а также для ракетных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, США передадут украинской стороне противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

В публикации отмечается, что власти США могут изменить состав пакета. В него, по сведениям агентства, не войдут кассетные боеприпасы.

20 июля телеканал CNN сообщил, что Вашингтон на этой неделе может объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $400 млн. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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