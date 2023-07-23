Нетаньяху прокомментировал свое самочувствие после установки кардиостимулятора

Премьер заявил, что чувствует себя хорошо

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что хорошо себя чувствует после операции по установке кардиостимулятора, и пообещал 24 июля прибыть в Кнессет (парламент), где запланировано продолжение обсуждения первого из законопроектов юридической реформы. Соответствующее видеообращение Нетаньяху опубликовал в Twitter.

"Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам - депутатам Кнессета", - сказал премьер. "Мы [правительственная коалиция] прилагаем усилия для продвижения законодательства [по судебной реформе], но также продолжаем попытки сделать это на основе консенсуса", - продолжил Нетаньяху.

Операция по установке кардиостимулятора была сделана премьер-министру Израиля ночью в воскресенье в отделении кардиологии медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer. Утром радио Kan сообщило со ссылкой на медиков, что она прошла успешно и что премьер остается в госпитале для дальнейшего наблюдения. В правительственной пресс-службе сообщили в воскресенье, что "еженедельное заседание кабинета министров, первоначально запланированное на 23 июля 2023 года, перенесено до дальнейшего уведомления".

15 июля канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр Sheba в удовлетворительном состоянии для прохождения медицинского обследования. Сам премьер заявил, что за день до этого провел много времени на солнце и пил мало воды. Его выписали из больницы на следующий день, из-за кратковременной госпитализации премьера еженедельное заседание израильского кабмина было перенесено с 16 на 17 июля. Газета Yediot ahronot 16 июля сообщала, что в больнице в сердце 73-летнего Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга аритмии.

Депутаты Кнессета (парламент Израиля) начали в воскресенье специальное заседание, в ходе которого подготовят к голосованию во втором и третьем чтениях законопроект по первой части судебной реформы, предусматривающей ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей, а также вызвавшей ожесточенные протесты оппозиции. Как отмечает газета Yediot ahronot, дебаты, вероятно, продлятся более суток, после чего в понедельник должно состояться окончательное голосование. Ожидается, что законопроект, несмотря на многочисленные протесты оппозиции, будет в итоге одобрен большинством голосов правящей коалиции (64 депутата в 120-местном парламенте), пишет издание.

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля во вторник.