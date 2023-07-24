Министр обороны Украины надеется, что страну примут в НАТО в следующем году

При этом Алексей Резников признал, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украинский министр обороны Алексей Резников рассчитывает, что его страну могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года. Он рассказал телеканалу CNN, что рассматривает следующую встречу на высшем уровне, которая пройдет в Вашингтоне, как момент, когда Украине предоставят членство в НАТО.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины", - отметил глава Минобороны.

При этом он признал, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников выразил надежду, что к следующему лету конфликт будет завершен. А пока, по его словам, Киев продолжит проводить необходимые для вступления реформы.

Как заявил на пресс-конференции по итогам прошедшего 11-12 июля саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс направит приглашение Украине, когда союзники решат, что все условия выполнены. Он сказал, что Киев должен модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Столтенберг отметил, что НАТО никогда не обозначает временные рамки вступления стран. Ранее в этой организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.