Источник сообщил, что глава Президентского совета Ливии приедет на саммит Россия - Африка

Посол России в Ливии Айдар Аганин ранее заявил, что несколько десятков представителей Триполи, включая членов Президентского совета и правительства, приняли приглашение посетить второй саммит Россия - Африка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи планирует принять участие в саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в Триполи.

"Господин Менфи планирует отправиться на саммит", - указал собеседник агентства.

Ранее посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил в интервью ТАСС, что несколько десятков представителей Триполи, включая членов Президентского совета и правительства, приняли приглашение посетить второй саммит Россия - Африка.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".