Эксперт: Испания вряд ли изменит политику в отношении России или Украины после выборов

Профессор политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья считает, что лидер Испанской социалистической рабочей партии, исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес сможет вновь занять этот пост

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Испания вряд ли изменит свою политику в отношении России или Украины, вне зависимости от того, какое правительство будет сформировано после прошедших 23 июля досрочных всеобщих выборов. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья.

По итогам голосования пока нет определенности, какая партия сможет добиться утверждения своего кандидата на пост премьер-министра королевства. "Ситуация в Испании после выборов - это вообще ситуация, как всегда, зависимая по отношению к Вашингтону и Брюсселю", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, может ли измениться политика Мадрида в отношении России или Украины в зависимости от того, каким будет следующее правительство королевства, Гонсалес-Вилья сказал: "Вряд ли". Он выразил мнение, что лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес сможет вновь занять этот пост.

По итогам выборов Испания может столкнуться с ситуацией политического тупика, поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства мест в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьера. Теперь политическим силам предстоит вести переговоры по вопросу возможной поддержки.

Хотя победа досталась консервативной Народной партии, вместе с ее потенциальными союзниками ей, как предполагается, не хватит мандатов, чтобы утвердить своего претендента на должность главы правительства. При этом ИСРП, занявшая второе место на выборах, зависит от того, как предпочтут проголосовать в парламенте сторонники независимости Каталонии и некоторые другие партии.

Ранее правительство во главе с Санчесом поддерживало Брюссель в вопросе введения санкций в отношении России. Мадрид также оказывал Киеву всевозможную помощь, которая, в частности, предусматривала отправку 10 танков Leopard, бронетранспортеров и боеприпасов. В своей предвыборной программе соцпартия обещала и дальше оказывать поддержку Украине, а также "работать для достижения мира".