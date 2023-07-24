Выборы прошли, неопределенность осталась: Испания оказалась на грани политического тупика

Екатерина Воробьева — о том, почему после проведения досрочных парламентских выборов испанцы так и не узнали, кто будет править

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Досрочные парламентские выборы в Испании состоялись в минувшее воскресенье. Голосование должно было определить, останутся ли у власти в стране левые или же, наоборот, правительство сформируют правые политические силы. Население страны сделало свой выбор, тем не менее после подсчета всех бюллетеней появилось еще больше вопросов, чем ответов.

Результаты голосования

С арифметической точки зрения победителем выборов стала консервативная Народная партия (НП) во главе с Альберто Фейхоо. Она не только стала лидером, получив 136 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), но и заметно улучшила свой результат по сравнению с голосованием 2019 года, по итогам которого НП довольствовалась 89 мандатами. Несмотря на нынешний успех, консерваторам не удалось получить абсолютного большинства кресел — 176 — в парламенте, чтобы самостоятельно утвердить Фейхоо новым премьер-министром страны.

Опросы в преддверии выборов пророчили, что НП совместно с ключевым потенциальным союзником — крайне правой партией "Вокс" — удастся получить заветные 176 кресел. Но "чуда" не случилось. Даже больше того, крайне правые сильно ослабили свои позиции: теперь вместо 52 мест у них в парламенте только 33 кресла. Таким образом, даже при достижении соглашения между НП и "Вокс" им будет сложно добиться утверждения Фейхоо на посту премьера.

Другим потенциальным блоком, который мог бы прийти к власти в стране, являются левые. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) нынешнего главы правительства Педро Санчеса заняла по итогам выборов вторую позицию, получив 122 кресла (раньше было 120). Потенциальным союзником ИСРП является новое движение "Сумар", лидером которого стала вице-премьер Йоланда Диас (ее политическая сила получила 31 мандат в Конгрессе). Правда, вместе Соцпартия и "Сумар" также не набирают 176 мест. Однако у ИСРП больше возможных союзников, чем у НП, — в парламент прошли и другие партии, которые теоретически скорее могли бы поспособствовать повторному утверждению Санчеса на посту премьера и формированию левого коалиционного правительства.

Не все однозначно

Кандидатуру премьера Испании утверждает Конгресс. У претендента на пост главы кабмина есть два варианта для успеха. Первый — при голосовании в парламенте его поддерживают минимум 176 депутатов. Второй — его кандидатура получает больше "за", чем "против", при повторном голосовании.

Фейхоо уже заявил, что готов попытаться сформировать правительство страны. Лидер НП также призвал другие политические силы не блокировать эту инициативу, то есть фактически — воздержаться при голосовании в Конгрессе, чтобы число сторонников превысило количество несогласных с его кандидатурой. Тем не менее крайне мало шансов, что левые прислушаются к победителю выборов — правым.

Кроме того, в случае поддержки "Вокс" крайне правые, вероятно, захотят получить министерские кресла, чтобы впервые попасть в национальное правительство Испании. Неоднозначное отношение некоторых политических сил к этой партии также затрудняет возможность переговоров НП с другими объединениями. В частности, Санчес в своем обращении после выборов назвал потенциальный союз консерваторов с "Вокс" "регрессивным блоком", который может разрушить прогресс, достигнутый за последние годы его правительством.

Действующий премьер, который устроил досрочные выборы в разгар периода летних отпусков (за что подвергся критике своих оппонентов), считает, что правые потерпели поражение по итогам голосования. Несмотря на то что ИСРП не является арифметическим победителем волеизъявления народа, Санчес мог бы попытаться вновь получить пост главы правительства. Для этого, как я уже сказала, ему нужна поддержка других партий.

Кроме как с "Сумар", социалисты также могут попытаться договориться с прошедшими в парламент каталонскими и баскскими политическими силами. В частности, для Санчеса количественно будут важны голоса партии "Вместе за Каталонию", получившей семь кресел в Конгрессе. Однако ее основателем является бывший председатель правительства региона Карлес Пучдемон. Он возглавлял Каталонию в момент проведения там референдума о независимости 2017 года, который рассматривается властями как незаконный; после тех событий Пучдемон бежал из Испании в Бельгию. Судебные власти пиренейского королевства до сих пор добиваются его выдачи по делу о сепаратистском плебисците. Представители "Вместе за Каталонию" пока не изъявили желания оказать помощь в утверждении кандидатуры Санчеса. Кроме того, стоит посмотреть на этот момент и с другой стороны, их потенциальная поддержка также способна негативно сказаться на репутации Санчеса, учитывая негативное отношение в Испании к Пучдемону.

Однако следует иметь в виду и то, что для каталонских сепаратистов самым главным кошмаром является возможность появления в правительстве страны представителей "Вокс". Крайне правые являются сторонниками радикальных мер по защите территориальной целостности. Лидер партии Сантьяго Абаскаль говорил, что в случае прихода к власти правительства НП с "Вокс" в Каталонию может вновь вернуться сильная напряженность.

Что говорит закон?

Сейчас испанские партии переваривают результаты голосования. Не исключено, что ситуация с политической поддержкой одного из кандидатов может измениться.

Первое учредительное заседание новоизбранного Конгресса должно пройти в середине августа. Ожидается, что во второй половине августа король Испании Филипп VI встретится с представителями всех прошедших в парламент политических сил, чтобы решить, чью кандидатуру выдвинуть на пост премьера для рассмотрения нижней палатой.

В таком случае дебаты в парламенте по кандидатуре на пост председателя правительства могут состояться в начале сентября. В случае, если Конгресс не утвердит премьера, у партий будет около двух месяцев на то, чтобы одобрить потенциального претендента на должность главы кабмина. Если в установленный законом срок ни один из кандидатов так и сможет добиться успеха, парламент будет распущен, а в стране состоятся новые выборы.

Некоторые местные СМИ уже пишут о возможности внеочередного голосования в период рождественских праздников.

Новый тупик

Для испанцев не впервой жить в ситуации политического тупика. Начиная с 2015 года ни одной партии не удавалось получить абсолютное большинство кресел в парламенте. Именно поэтому за последние восемь лет в стране состоялось уже пять всеобщих выборов, хотя, согласно закону, голосование проводится раз в четыре года.

Так, в 2015 году в стране прошли выборы, по итогам которых победу одержала НП. Из-за того, что кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, было решено провести еще одни выборы.

По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась НП. После длительных переговоров между партиями Мариано Рахой, который на тот момент возглавлял НП, был утвержден премьером.

В 2018 году испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. ИСРП использовала это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал Санчес.

Уже в 2019 году из-за того, что парламент не одобрил предложенный правительством проект бюджета, глава кабмина решил объявить о проведении внеочередных выборов в апреле того же года. По итогам голосования победа досталась ИСРП. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Педро Санчеса премьером. Главный тогда потенциальный союзник ИСРП — левая партия "Подемос" ("Мы можем") настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступали социалисты. Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате у партий истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по данному вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления — в ноябре 2019 года.

По итогам этих выборов в Испании было сформировано первое в демократической истории страны коалиционное правительство. В него вошли ИСРП и ряд левых политических сил.