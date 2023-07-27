27 июля, 15:02
Попытка госпереворота в Нигере

В столице Нигера прошла манифестация в поддержку мятежников и против Франции

Обстановка в Ниамее — столице Нигера
© ТАСС/ Reuters

Собравшиеся у здания парламента выступают за вывод французских войск и ожидают вмешательства России для стабилизации обстановки в республике

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались напротив здания парламента Нигера в его столице, выступая в поддержку мятежников и против влияния Франции. Об этом сообщает телеканал TV5 Monde.

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"Долой Францию! Франция, пожалуйста, оставь нас в покое!" - заявил один из участников акции. Видеозапись с его призывами опубликовал в Twitter корреспондент TV5 Monde.

Также в конце видео слышен лозунг "Да здравствует Россия!", который произнесла стоявшая рядом участница демонстрации. Корреспондент телеканала подтверждает, что собравшиеся у здания парламента выступают за вывод французских войск из Нигера и ожидают вмешательства России для стабилизации обстановки в республике.

Ранее телеканал France 24 сообщал, что в столице Нигера проходят демонстрации в поддержку президента страны Мохамеда Базума. Эта реакция, как считает телеканал, показывает приверженность населения демократически избранным институтам. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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