В столице Нигера прошла манифестация в поддержку мятежников и против Франции

Собравшиеся у здания парламента выступают за вывод французских войск и ожидают вмешательства России для стабилизации обстановки в республике

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались напротив здания парламента Нигера в его столице, выступая в поддержку мятежников и против влияния Франции. Об этом сообщает телеканал TV5 Monde.

"Долой Францию! Франция, пожалуйста, оставь нас в покое!" - заявил один из участников акции. Видеозапись с его призывами опубликовал в Twitter корреспондент TV5 Monde.

Также в конце видео слышен лозунг "Да здравствует Россия!", который произнесла стоявшая рядом участница демонстрации. Корреспондент телеканала подтверждает, что собравшиеся у здания парламента выступают за вывод французских войск из Нигера и ожидают вмешательства России для стабилизации обстановки в республике.

Ранее телеканал France 24 сообщал, что в столице Нигера проходят демонстрации в поддержку президента страны Мохамеда Базума. Эта реакция, как считает телеканал, показывает приверженность населения демократически избранным институтам.