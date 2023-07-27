В группе борьбы с отмыванием денег в Африке приветствуют желание России стать наблюдателем

В ЕСААМЛГ поощряют обмен опытом в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, отметил руководитель юридического отдела организации Дубале Мулукен Йирга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Члены Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) приветствуют желание РФ стать наблюдателем в организации. Об этом в ходе панельной дискуссии на саммите Россия - Африка заявил руководитель юридического отдела ЕСААМЛГ Дубале Мулукен Йирга.

"Среди наших международных партнеров сейчас больше 30 сотрудничающих с нами стран. Конечно же, со стороны российских организаций поступили заявки на получение статуса наблюдателя в ЕСААМЛГ. Мы искренне приветствуем эту инициативу", - сказал представитель группы. "Для борьбы с трансграничной по своей сути преступной деятельностью международное сотрудничество имеет первоочередное значение, позволяя обеспечивать финансовую безопасность в мире, который становится все более взаимосвязанным. Преимущества совместных действий значительно перевешивают любые возможные вызовы, обеспечивая стабильность, надежность и доверие к глобальной финансовой системе", - добавил он.

В ЕСААМЛГ поощряют обмен опытом в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе взаимодействуя с коллегами из России и Египта, принимавшими участие в дискуссии, добавил Дубале Мулукен Йирга.

ЕСААМЛГ была основана в 1999 году с целью внедрения в Африке стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и их адаптации к местным условиям. Среди прочего группа создает возможности для обмена информацией и опытом между своими членами и осуществляет программы подготовки специалистов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. В настоящий момент членами ЕСААМЛГ являются 20 стран Восточной и Южной Африки, к которым в сентябре этого года присоединится Бурунди. В число международных наблюдателей входят Великобритания, США, Всемирная таможенная организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, FATF и несколько других организаций.