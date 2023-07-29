СМИ: саммит РФ - Африка опроверг утверждения о политической изоляции России

Мероприятие показало, как страна использует свои дипломатические возможности в новой геополитической ситуации в мире, отметила газета Magyar Nemzet

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка опроверг утверждения западных стран о политической изоляции России и показал, как она использует свои дипломатические возможности в новой геополитической ситуации в мире. Такое мнение высказывается в материале венгерской газеты Magyar Nemzet о серии встреч президента России Владимира Путина с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге.

"Представители более чем сорока стран, в том числе главы многих государств, встретились с президентом Владимиром Путиным. Правда, это были не самые влиятельные страны мира, но в свете этого события трудно говорить о дипломатической изоляции", - пишет газета. В публикации отмечается, что африканские страны являются не только перспективными внешними рынками, но и важными голосами в международных организациях. "В случае с Африкой речь идет о 1,5 млрд жителей и $3 трлн в стоимостном выражении плюс несколько десятков голосов на международных форумах - недооценивать все это в условиях войны не просто преступление, а ошибка".

"Из-за западных санкций Россия вынуждена расширять свои действия везде, где только можно, чтобы получить помощь и доходы", - считает газета, добавляя, что "одной из главных площадок для этого является Африка", где никто не скажет плохого о России, но зато "многие с болью вспоминают о западном колониализме". По мнению издания, это дает России "преимущество в регионе и возможность как крупнейшей стране мира, занимающей наиболее выгодное геополитическое положение, еще больше усилить свои стратегические рычаги".

Мнение по зерновой сделке

Газета напомнила, что "Россия не только является крупнейшим поставщиком вооружений в Африку, но и экспортирует технологии на Черный континент". Там работают многие крупные российские государственные и частные компании, включая Росатом и Сбербанк. Кроме того, Россия направляет туда свою продовольственную продукцию, в первую очередь зерно.

"Вся шумиха вокруг сорвавшейся российско-украинской зерновой сделки сводится к тому, что бедные африканцы голодают, потому что Путин не выпускает украинское зерно, - пишет Magyar Nemzet. - Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в том, что она использует продовольствие как оружие, когда лишает нуждающихся возможности перекусить. Однако если посмотреть на экспорт украинского зерна, то его основными потребителями являются лишь слегка перекормленные испанские свиньи, питающиеся кукурузой... Пшеница занимает более скромное место в зерновом экспорте. Ее основными потребителями являются Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Это не случайно: украинский экспорт, обогащающий олигархов, конкурирует с экспортом ЕС, вызывая здесь такой ажиотаж, что даже поляки, питающие нежные чувства к Киеву, оказались втянутыми в перепалку с украинцами".

Днем ранее Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, заявил, что РФ готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку.