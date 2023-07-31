Премьер Нигера считает, что страна не справится с давлением санкций

При этом Ухумуду Махамаду назвал рестрикции со стороны ECOWAS правильным и закономерным шагом

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) и частью западных государств против Нигера после военного переворота, окажут непомерное давление на его экономику. Об этом заявил премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду в интервью телеканалу France 24.

"В том, что касается Нигера, я остаюсь оптимистом, потому что серия санкций, объявленных ECOWAS... Я знаю хрупкость Нигера, я знаю экономическую обстановку в стране, поскольку сам был министром финансов и сейчас возглавляю правительство. Это страна, которая не сможет противостоять таким санкциям. В экономическом смысле это будет катастрофа, в социальном тоже. Потому что Нигер возлагает большие надежды на международное партнерство с дружественными странами, с международными институтами, которые оказывают ему большую поддержку", - сказал он, упомянув, в частности, финансовую помощь со стороны ЕС и МВФ.

"Отказаться от этой поддержки - значит сделать себе харакири. Для страны, на наш взгляд, это будет катастрофа. В этой связи мы призываем всех учитывать интересы страны, отбросить личные интересы, потому что прежде всего мы заботимся о Нигере", - подчеркнул он.

Махамаду назвал санкции со стороны ECOWAS правильным и закономерным шагом, напомнив, что в ходе последнего саммита члены организации выразили неприятие силовой и антиконституционной смены власти. Комментируя заявления о готовности ECOWAS к военной интервенции в Нигере, премьер заявил, что страны-участницы рассматривали возможность создания специальных сил для урегулирования подобных ситуаций.

"Мы удовлетворены этой реакцией, она вполне логична, поскольку речь идет о необоснованном государственном перевороте, он ничем не подкреплен. Обычно, когда происходит государственный переворот, он основывается на политическом, социальном или экономическом кризисе. Сегодня Нигер не пребывает ни в одной из этих ситуаций. Нынешнее положение дел просто необъяснимо", - констатировал премьер.

Махамаду занимал должность премьер-министра и находился с визитом в Риме, когда военные захватили власть. После переворота глава МИД Нигера Асуми Масуду, также находившийся за пределами страны, объявил себя исполняющим обязанности главы правительства. Махамаду в интервью France 24, которое он давал, находясь в Париже, заявил, что все еще является премьер-министром.