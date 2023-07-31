В разведке Украины ушли от прямого ответа на вопрос об атаке дронов на Москву

При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что территория РФ находится в опасной зоне

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов не стал напрямую признавать причастность Киева к атаке беспилотниками на Москву в выходные, но при этом заявил, что территория РФ находится в опасной зоне.

"Давайте на данный момент называть [дроны] как неизвестные, неопознанные летательные объекты <...>. И Москва и другие территории <...> РФ, где находятся объекты <...>, конечно, находятся в зоне опасности, и с ними, так или иначе, могут случаться определенные инциденты", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Это стандартная практика заявлений для украинских властей, которые давали обязательство не применять получаемое от Запада вооружение для ударов по территории РФ.

Юсов также заявил, что Россия в условиях боевых действий должна быть готова к новым атакам на ее территории. При этом он указал, что информацию о том, "каким способом реализуются" те или иные взрывы, Киев обнародует после окончания конфликта.