Сунак призвал освободить Кара-Мурзу

Премьер-министр Великобритании отметил, что это решение ни на чем не основано

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал освободить осужденного в России публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом). Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Это продиктованное отчаянием и ни на чем не основанное решение. Отказ удовлетворить жалобу Кара-Мурзы ничем нельзя оправдать. Он должен быть немедленно освобожден. Соединенное Королевство поддерживает его и его семью", - написал Сунак.

Ранее глава МИД королевства Джеймс Клеверли напомнил, что осужденный россиянин является также обладателем британского паспорта. 31 июля министр также объявил о введении новых санкций против граждан РФ в связи с вынесенным Кара-Мурзе приговором.

17 апреля Мосгорсуд назначил Кара-Мурзе наказание в виде 25 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ"), а также по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). 31 июля Первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе.

Дело против Кара-Мурзы британский МИД называет "политически мотивированным" и характеризует как часть государственной кампании, якобы направленной на то, чтобы лишить россиян доступа к "правдивой информации о конфликте на Украине и запугать тех, кто выступает с его критикой". В связи с вынесенным приговором Лондон ввел санкции в отношении судьи Елены Ленской, которая устанавливала Кара-Мурзе меру пресечения после его задержания весной прошлого года, занимавшихся делом публициста следователей Дениса Колесникова и Андрея Задачина, сотрудников ФСБ РФ Константина Кудрявцева и Александра Самофала, прокуроров Бориса Локтионова и Анны Потычко, судей Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и Натальи Дударь, а также судебного эксперта Данилы Михеева. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны в случае обнаружения будут заморожены.