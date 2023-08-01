NBC: Трампа вызвали для дачи показаний по иску против своего экс-юриста Коэна

По информации телекомпании, бывший президент США должен явиться в офис одной из юридических фирм в Майами 6 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп вызван для дачи показаний по иску против своего бывшего юриста Майкла Коэна. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные материалы.

По информации NBC, соответствующий запрос поступил от адвокатов Коэна. Трамп должен явиться для дачи показаний в офис одной из юридических фирм в Майами (штат Флорида) 6 сентября.

"Я с нетерпением жду, что Дональд [Трамп] явится для дачи показаний под присягой и докажет, что этот иск безоснователен", - приводит NBC слова Коэна. В свою очередь его юрист Бен Бродски отметил, что вызов для дачи показаний "работает как повестка в суд". "Он [Трамп] не может пренебречь им, но может отозвать иск", - подчеркнул он.

В апреле Трамп подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать со своего бывшего юриста Майкла Коэна $500 млн за нарушение обязательств доверенного лица и незаконное обогащение. Трамп обвиняет своего бывшего юриста в том, что тот нарушил контрактные обязательства, раскрыв конфиденциальную информацию о своем клиенте, а также распространял порочащую экс-президента информацию в личных целях. В частности, бывший глава американской администрации утверждает, что Коэн завышал суммы издержек, а также зарабатывал на том, что публиковал материалы с порочащими сведениями.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что бывший юрист Трампа за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатил бывшей порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд (известна под псевдонимом Сторми Дэниэлс) $130 тыс. для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с политиком. Они якобы имели место в 2006 году. Сам Коэн признал, что заплатил Дэниэлс из собственных средств и без ведома Трампа.

30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег Дэниэлс. Как следует из обвинительного заключения, Трампу инкриминируются 34 случая подлога (первой степени) деловых документов с целью совершить другое правонарушение. Как поясняют СМИ, каждый пункт обвинения предусматривает наказание максимум до четырех лет тюремного заключения. Трамп был арестован примерно на два часа в соответствии с американским процессуальным правом, после чего был освобожден и вылетел из Нью-Йорка в штат Флорида.