Эксперт: перевороты в Западной Африке говорят о закате эры гегемонии Франции в регионе

Специалист в области международных отношений Олуволе Онемола отметил, что в Нигере, Мали и Буркина-Фасо участники военных переворотов "выражали антифранцузские настроения"

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Серия государственных переворотов в последние годы в Западной Африке - в Мали, Буркина-Фасо и теперь в Нигере - свидетельствует о завершении долгого периода преобладающего влияния Франции в регионе. Такое мнение высказал специалист в области международных отношений Олуволе Онемола (Нигерия).

Эксперт отмечает, что в Нигере, Мали и Буркина-Фасо участники военных переворотов "выражали антифранцузские настроения". "В январе этого года Буркина-Фасо объявила о расторжении военного пакта с Францией. Аналогичным образом, спустя 60 лет после обретения независимости, Мали объявила о прекращении использования французского языка в качестве официального. Все это не могло произойти случайно", - приводит слова эксперта газета Daily Trust.

Французское влияние

"Учитывая растущие антифранцузские настроения в ряде африканских стран, должны ли мы рассматривать гегемонистское влияние Франции в этих франкоязычных государствах как фактор, способствующий возникновению переворотов?" - задается вопросом Онемола.

Он подчеркнул, что французское влияние все еще ощущается во многих африканских странах. "Например, из 15 государств - участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) восемь используют в качестве валюты западноафриканский франк, функционирование которого во многом определяет Франция, - отмечает эксперт. - Как результат, хотя эти страны обладают политическим суверенитетом, им не хватает экономической независимости".

Онемола призывает Нигерию не вмешиваться в дела Нигера и не принимать решения о военной интервенции, учитывая необходимость борьбы с вооруженными экстремистами на самой нигерийской территории, в частности с группировкой "Боко харам".

ECOWAS осудило госпереворот в Нигере и незаконное удержание президента, членов его семьи и правительства. Также был выдвинут ультиматум нигерийским мятежникам. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере" и "могут включать использование силы".