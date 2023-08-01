На Украине сообщили, что главу Минобороны страны могут назначить послом в Великобритании

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что в офисе президента давно обдумывают увольнение Алексея Резникова

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку с последующим назначением на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Алексей Резников может быть назначен послом в Британии", - написал он в Telegram-канале. Политик добавил, что в офисе президента давно обдумывают увольнение действующего главы Минобороны. "Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он хотел перейти в министерство юстиции", - добавил Гончаренко. По его словам, в офисе президента уже узнавали как Резникова воспримут в Лондоне и "получили одобрительный ответ".

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Тогда в украинских СМИ появились сообщения о злоупотреблениях чиновников ведомства при закупках продовольствия для армии. В результате скандала посты потеряли замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях. Появлялись слухи и о возможной отставке и Резникова, однако этого не произошло.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко после того, как тот назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса. Пристайко был назначен на должность посла в Великобритании 20 июля 2020 года. С 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года возглавлял МИД Украины.