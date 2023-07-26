Первый пошел: что стоит за увольнением украинского посла в Лондоне?

Вадим Пристайко © EPA-EFE/ VICKIE FLORES

Увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко большинство обозревателей восприняли как проявление мелочной мстительности со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Что ж, эта версия действительно лежит на поверхности, однако самое простое объяснение необязательно оказывается самым верным. Если же взглянуть на ситуацию под другим углом, то вполне можно предположить, что многоопытный дипломат четко просчитал ситуацию и воспользовался удобным моментом, чтобы покинуть борт корабля, обреченного на скорую гибель.

Слишком много сарказма

Позволю себе напомнить предысторию скандального увольнения Пристайко. Все началось на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, который, вопреки ожиданиям и требованиям Зеленского и его окружения, не только не заявил о немедленном принятии Украины в альянс, но и постановил, что приглашение может быть направлено Киеву, когда тот "выполнит условия". Украинский президент публично выплеснул негодование, назвав формулировку саммита "беспрецедентной и абсурдной". "Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса", — написал он в своем Telegram-канале.

Эскапада Зеленского привела его западных покровителей в крайнее раздражение. Общее мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заметивший, что страны Запада хотели бы увидеть от Украины "немного благодарности" за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав альянса по ускоренной процедуре. Он припомнил, как во время прошлогоднего визита на Украину киевские власти предоставили ему список необходимого ВСУ вооружения, что напомнило ему поход в магазин. "Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список", — сказал Уоллес.

В ответ Зеленский, вроде бы присмиревший после взбучки, устроенной старшими партнерами во время неформального ужина, не сумел удержаться от язвительного высказывания: "Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим [за военную помощь]. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра [Уоллеса]. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю".

Тут-то и вышел на сцену Пристайко: "Я думаю, что в ответе была некоторая доля сарказма, когда президент Зеленский сказал, что он готов каждое утро просыпаться и звонить Бену Уоллесу и благодарить его, — сказал посол в интервью британскому телеканалу Sky News. — Я не думаю, что этот сарказм является здоровым".

Неделю спустя на сайте президента Украины появился указ: "Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству". Ирония судьбы: по рассказу сослуживцев Пристайко, о своем увольнении тот, мол, узнал, когда в служебном автомобиле направлялся в небольшой британский городок на церемонию открытия улицы... имени Зеленского.

Эмоции и логика

В президентском указе не названы причины увольнения посла, да и его сослуживцы дипломатично не рискнули напрямую увязывать высказывание Пристайко и его последующую отставку. Что, впрочем, не помешало большинству наблюдателей и на Украине, и за ее пределами увидеть в увольнении дипломата банальную месть со стороны Зеленского. "После слов Зеленского об Уоллесе <...> Пристайко сказал, что это нездоровый сарказм. За это его и уволили. <...> Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздраженности. Нельзя увольнять ключевого посла в ключевой стране только потому, что он не сказал, что наш Владимир Александрович лучший и самый милый президент в мире", — написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Разумеется, для подобных мнений имеются все основания. Наполеоновские замашки Зеленского были отчетливо видны еще в ходе его предвыборной кампании, а за время пребывания у власти эго вчерашнего актера, его нетерпимость к чужому мнению и ощущение вседозволенности, видимо, приобрели уже просто космические масштабы. Чему, кстати, в очень большой степени способствовали западные политики и СМИ, всячески превозносившие украинского президента и старательно лепившие из него образ отважного "воина света", героически противостоящего "царству тьмы", то бишь России. И одновременно так же старательно закрывавшие глаза на массовые репрессии в отношении несогласных, гонения на оппозицию и СМИ, преследования верующих, заигрывания с радикальными националистами, наконец, безудержную коррупцию, пронизавшую все украинские институты сверху донизу.

По этой версии Зеленский не мог не уверовать в свою собственную исключительность. А когда его западные покровители, еще вчера его превозносившие, на вильнюсском саммите НАТО дали ему окорот и поставили на место, он пришел в крайнее раздражение. Но выплеснуть его на главных покровителей украинский президент, естественно, не мог. Хорошо, что тут подвернулся посол в Лондоне с неосторожным высказыванием про "нездоровый сарказм".

Повторюсь, эта версия всем хороша, если бы не одно "но": она базируется на эмоциях, но не учитывает логику. А логика в том, что посол в силу своего положения и функционала никак не может высказывать публичную критику в адрес руководства своей страны. Вот скажите: долго ли продержался бы на своем посту посол Великобритании, Германии, Франции, Польши — да любой страны, — если бы взял да и отпустил критическое высказывание в адрес президента или премьера собственного государства? То-то и оно. Выходит, Зеленский, как к нему ни относись, в данной ситуации принял единственно возможное решение: уволить посла, вышедшего за рамки полномочий.

"Этот поезд в огне"

По словам сослуживцев Пристайко, увольнение стало для него неожиданностью, но лично у меня эта версия вызывает большие сомнения. Хотя бы в силу той же самой логики. Да и вся его биография говорит о том, что правила игры он должен был вызубрить, что называется, с младых ногтей. Отец — следователь прокуратуры, впоследствии перешедший на работу в КГБ, а с середины 1990-х до середины 2000-х — генерал-лейтенант юстиции, замглавы Службы безопасности Украины. В кулуарах политических ведомств Украины поговаривают, что именно благодаря связям и положению отца Вадим Пристайко после окончания Киевского политеха попал на теплое местечко в Минвнешторге, а три года спустя перешел в МИД, где работал в центральном аппарате, служил в генконсульстве Украины в Сиднее, около 10 лет провел в США и Канаде (советник, советник-посланник, посол). В Киеве работал замдиректора департамента НАТО МИД Украины, заместителем министра иностранных дел, в 2017 году возглавил миссию Украины при НАТО. После прихода Зеленского к власти около года проработал в должности министра иностранных дел, а когда правительство ушло в отставку, был назначен послом в Великобритании. И чтобы вот такой человек, успешно строивший свою карьеру при пяти разных президентах, всегда очень аккуратный и сдержанный в высказываниях, вдруг взял да и начал публично отпускать едкие замечание в адрес главы государства? Тут я, как Константин Станиславский: не верю!

Согласно версии британской газеты The Guardian, выступить с критикой в адрес Зеленского Пристайко решился исключительно из заботы о родном государстве и ради интересов дела: "Для дипломата крайне необычно публично критиковать своих национальных лидеров, но Пристайко явно чувствовал, что отношениям между Украиной и ее ближайшим западным партнером нанесен ущерб, который необходимо исправить". Иными словами, многоопытный дипломат послушал хамское выступление своего президента, закручинился, а потом рванул на груди дорогую рубаху из лондонского магазина — за державу обидно! — и принялся резать правду-матку? Тоже, на мой взгляд, так себе версия.

Знакомый украинский журналист в беседе со мной предположил, что к отставке Пристайко могли привести его давние расхождения с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Разногласия между двумя чиновниками действительно имелись. Пик карьеры Пристайко пришелся на тот момент, когда его всячески продвигал предшественник главы офиса президента Андрея Ермака — Андрей Богдан, с которым дипломат тесно сотрудничал еще в ходе предвыборной кампании Зеленского (тогда Пристайко даже успел поработать в администрации новоиспеченного президента). А вот с Ермаком, решившим самолично контролировать всю внешнеполитическую сферу, Пристайко и впрямь не сошелся, из-за чего и был отправлен послом в Лондон. Но это, как говорится, дела давно минувших дней, а увольнение случилось только теперь. В итоге приходим все к тому же: неосторожной публичной критике в адрес Зеленского, которая и послужила поводом для отставки.

Вот только правильно ли называть ее неосторожной? На мой взгляд, тут имел место тонкий и взвешенный расчет. С одной стороны, Пристайко известен как последовательный атлантист и приверженец скорейшего вступления Украины в НАТО. С другой — в силу своего положения он прекрасно осведомлен о реальных, а не выдаваемых на публику настроениях в правящих кругах стран альянса, для которых Зеленский, как и вся Украина, явно лишь инструмент в борьбе против России. Именно в силу этого положения Пристайко, стало быть, понимает, что корабль, возглавляемый "командой Зе", обречен на скорую и неизбежную гибель. Но тонуть вместе с остальными не хочется, и тут подворачивается удобный случай: Зеленский, пребывающий в раздражении из-за краха надежд, которые были связаны с саммитом НАТО, язвит по адресу британского министра обороны. Следом Пристайко высказывает упрек в адрес Зеленского, не забыв при этом отметить важность сохранения евроатлантического единства, — и вот он, желанный результат: возможность уйти красиво, без ущерба для репутации и даже с сохранением некоторых перспектив на будущее покровительство со стороны западных друзей.

Если мои предположения верны, то Пристайко стал первым, бегущим с тонущего корабля. За ним могут последовать и другие, ведь то, что корабль тонет, становится все понятнее для многих.