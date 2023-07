Финал близится? Зеленский начал раздражать даже покровителей

​​​​​​​Если бы не знать, что Николай Гоголь завершил работу над "Ревизором" без малого два века назад, можно было бы подумать, что главного героя он списал с нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Попав в политику прямиком со сценических подмостков, Зеленский стал вести себя точь-в-точь как Хлестаков: "С хорошенькими актрисами знаком... С Пушкиным (Байденом, Макроном, Меркель...) на дружеской ноге". Разумеется, многие сразу разглядели в молодом украинском лидере фанфарона, однако политики с Запада до поры до времени терпеливо подыгрывали Зеленскому. Но всякому терпению приходит конец, что и показал двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе, где раздраженные западные покровители и меценаты решительно указали заигравшемуся актеру на его место.

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) © Yves Herman, Pool Photo via AP

Показательным стал и облетевший многие мировые СМИ снимок, сделанный на одном из мероприятий саммита: на лужайке нарядно одетые дамы и господа оживленно общаются друг с другом, а обряженный в одежду цвета хаки Зеленский с мрачным видом одиноко стоит в сторонке.

Поставили на место

События последних двух лет и впрямь напоминают сюжет гоголевской пьесы: как уездные чиновники один за другим съезжались с подношениями в гостиницу, где остановился Хлестаков, так и западные президенты, премьер-министры и политики рангом пониже выстраивались в очередь, чтобы в Киеве объявить Владимиру Зеленскому о новых финансовых грантах и поставках оружия. Впрочем, сходство чисто внешнее: в отличие от мелких казнокрадов из уездного города N, принимавших коллежского регистратора за грозного столичного ревизора, прожженные политиканы из западных столиц прекрасно знали цену вчерашнему актеру и явно цинично использовали его в своих целях. Главная из которых, по моему мнению, — поставить на место "отбившуюся от рук Москву" и склонить ее к капитуляции, заставив принять все выдвигаемые Западом правила и требования.

Приструнить Россию не удалось, и в итоге на место поставили Зеленского. В канун саммита и сам украинский президент, и его окружение прямо заявляли, что ожидают от стран НАТО приглашения вступить в альянс, и грозили, что без гарантии такого приглашения украинский президент в Вильнюс не поедет. А после того, как по итогам первого дня саммита было объявлено, что приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и [когда Киевом] будут выполнены условия", Зеленский позволил себе публично выразить недовольство. "Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса", — написал он в своем Telegram-канале.

По свидетельству ряда европейских и американских СМИ, поведение Зеленского вызвало крайнее раздражение у его западных покровителей. Выпад украинского президента "привел в ярость" членов американской делегации, сообщили The New York Times и The Washington Post. По данным европейского издания Politico, многие лидеры из Европы сочли, что Зеленский "слишком далеко зашел". Сообщалось также, что на ужине, которым завершился первый день саммита, одни европейские политики призывали украинского президента "остыть", а другие при встрече с ним лишь "холодно пожимали плечами". По мнению журналистки издания Europe Diplomatic, у Владимира Зеленского явно сложилось ощущение, что весь мир ему должен. Президент Украины ведет себя как "капризная примадонна", в результате "у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо".

Без прямых высказываний, кстати, тоже не обошлось. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Вильнюсе на публичном форуме НАТО, заметил, что страны Запада хотели бы увидеть от Украины "немного благодарности" за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав альянса по ускоренной процедуре. Он припомнил, как во время прошлогоднего визита на Украину киевские власти предоставили ему список необходимого ВСУ вооружения, что напомнило ему поход в магазин. "Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список", — сказал Уоллес.

Столь открытая критика, видимо, не могла не вызвать ответной реакции Зеленского. "Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим [за военную помощь]. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра [Уоллеса]. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", — заявил он на пресс-конференции в Вильнюсе.

Но все же в целом, по общему мнению обозревателей и экспертов, высказанное западными партнерами вынудило украинского президента сменить риторику и быть более осторожным. Комментируя итоги саммита, он старательно воздерживался от критических замечаний, напротив, называл результаты "хорошими" и всячески рассыпался в благодарностях странам НАТО за поддержку, которую они оказывают Киеву.

Правда, недоумение, граничащее с недовольством, высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который отметил, что "после саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, но не стал быстрее". По его словам, в Киеве исходят из того, что "есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО", и не понимают, о каких еще других условиях говорят в альянсе: "Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?"

"Правила надо узнавать до начала игры, а не после", — отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это и есть придуманный западниками миропорядок, основанный на правилах. Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата", — добавила она.

"Лакей США"

Альтернативой "миропорядку на правилах" Захарова назвала "международное право, в поддержку которого выступает большинство здравомыслящих". В НАТО, кстати, прекрасно осознают, что здравомыслящих, не желающих играть по правилам Запада, действительно много, иначе не уделили бы в итоговой декларации вильнюсского саммита столько места осуждению стратегического партнерства России и Китая и запугиванию стран, которые вознамерятся поддержать Москву, отступив тем самым от директивы Запада.

Дело, однако, в том, что эти запугивания все реже приносят желаемый результат, что и показал ход подготовки саммита ЕС — Латинская Америка, проведение которого запланировано в Брюсселе 17–18 июля. По данным портала Euractiv, в Евросоюзе хотели пригласить на это мероприятие Зеленского, чтобы в его присутствии надавить на латиноамериканцев и заставить их поддержать антироссийские санкции. Председательствующая в Совете ЕС Испания даже направила Зеленскому приглашение, однако его пришлось аннулировать после единодушного требования лидеров 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Более того, латиноамериканцы настояли, чтобы из проекта текста итоговой декларации, который был подготовлен брюссельской штаб-квартирой ЕС, вычеркнули "все пункты, касавшиеся поддержки Украины".

По словам четырех дипломатических источников портала, теперь проект итогового документа обсудят послы стран Евросоюза, которые будут вести "интенсивную борьбу" для "спасения текста". В Брюсселе опасаются, что на саммите, возможно, вообще не удастся принять итоговый документ.

"Зеленский... планировал приехать и выпить шампанского на этом саммите <...> Но 33 латиноамериканца отказались видеть лакея США, от которого страдает 90% планеты", — отреагировал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

По мнению депутата Бундестага Штефана Койтера, Зеленский "становится проблемой для западных партнеров и "большого американского брата", поскольку даже "со своими партнерами он не ведет дела открыто и честно".

Между двух огней

Непомерные личные амбиции Владимира Зеленского в сочетании с его явным стремлением "сражаться до последнего украинца" вместо того, чтобы начать переговоры с Москвой, все чаще вызывают негативную реакцию не только в Латинской Америке, Африке, на большей части Азии и Ближнего Востока, но даже и у европейских стран. Например, с постоянной критикой курса украинского президента выступают власти Венгрии, неустанно подчеркивающие, что путь к завершению конфликта лежит через переговоры и дипломатию, а не через эскалацию дальнейших поставок вооружений Киеву.

Но если венгерский премьер Виктор Орбан на такой позиции стоит неизменно, то недавнее резкое выступление президента Болгарии Румена Радева для многих оказалось неожиданностью. В ходе встречи с Зеленским в Софии он заявил о несогласии с передачей Киеву боеприпасов и указал на недостаточность усилий украинского руководства по достижению мира. "Продолжаю утверждать, что у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше [поставленного Украине] оружия вряд ли приведет к этому решению. <...> Мы также хотели бы больше слышать слово "мир". Ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира. Я считаю, что на данный момент мы не использовали все дипломатические средства для работы в этом направлении", — заявил Радев в лицо Зеленскому.

Судя по телекадрам с переговоров, украинский президент не ожидал услышать подобную отповедь и с трудом нашел слова для продолжения беседы.

Стоит также обратить внимание на результаты нескольких социологических опросов, показывающих, что военно-политическая повестка, продвигаемая Зеленским, встречает все меньше поддержки как среди европейцев, так и среди украинцев. Например, в Германии, которая, согласно неоднократным заявлениям канцлера Олафа Шольца, по размерам военной помощи Киеву опережает остальные европейские страны, половина населения выступает против ускоренного принятия Украины в НАТО и согласна видеть ее в альянсе лишь в долгосрочной перспективе. Более того, еще четверть опрошенных высказались против принятия Украины в НАТО в целом, причем в восточной части ФРГ доля таких людей составила 42%, среди электората оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 65%.

В Польше против быстрого принятия Украины в НАТО выступают 47,7% жителей страны.

В Венгрии 77% населения выступают против предоставления дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырех лет за счет дополнительных взносов всех стран ЕС в единый бюджет сообщества. Кроме того, 88% жителей убеждены в необходимости немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров.

Наконец, 52% украинских беженцев в Великобритании и 44% перебравшихся в Германию заявили, что даже после завершения боевых действий на Украине предпочли бы не возвращаться на родину, а остаться в странах нынешнего пребывания.

Все вышеупомянутые факты и цифры, на мой взгляд, свидетельствуют о неуклонном снижении уровня поддержки курса Зеленского даже в Европе, не говоря уже о других регионах планеты, где выступают за мирное урегулирование конфликта и выдвигают в этой связи различные инициативы. В то же время США и их партнерам по НАТО нынешний украинский президент, очевидно, нужен лишь до тех пор, пока послушно исполняет их команды. Ни несвоевременного миролюбия, ни попыток втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией ему не позволят. Как заметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, на вильнюсском саммите альянса "Киеву указали его место: служить расходным материалом, губить своих солдат за НАТО без гарантий членства в нем, и вообще пока держаться на расстоянии от альянса, ибо от Украины явно "попахивает" ядерной войной, в которой погибнут "настоящие" европейцы".

В итоге, видимо, оказавшемуся между двух огней Зеленскому не остается ничего иного, как по-хлестаковски выпячивать грудь и произносить напыщенные тирады в ожидании неизбежного финала драмы, который напишут и поставят другие авторы и в котором ему будет отведена, прямо скажем, незавидная роль.