5 августа, 04:34

Ямайка направит 200 силовиков в Гаити для помощи в сфере безопасности

Премьер-министр островного государства Эндрю Хоулнесс выразил надежду, что благодаря миссии гаитянам, находящимся в наиболее тяжелом экономическом положении, будет доступна гуманитарная помощь

ГАВАНА, 5 августа. /ТАСС/. Власти Ямайки приняли решение направить группу из 200 правоохранителей в Гаити для решения проблем с безопасностью в стране. Об этом в пятницу пишет местная газета Gleaner.

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Как отмечает издание, премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс выразил надежду, что миссия поможет жителям Гаити, находящимся в наиболее тяжелом экономическом положении, получать доступ к гуманитарной помощи при необходимости. Во вторник о своем намерении направить группу из 150 правоохранителей заявили власти Содружества Багамских Островов.

29 июля глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил в X (ранее Twitter), что африканская республика по просьбе группы стран "Друзей Гаити" согласилась "положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы в Гаити". Кения обязалась направить в страну на расстоянии около 12 тыс. км 1 тыс. полицейских "для оказания помощи в обучении и содействия гаитянской полиции в восстановлении нормальной жизни в стране и защите стратегических объектов". Министр указал, что задействует миротворцев после "получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении". По итогам работы кенийской оценочной миссии будут определены мандат и "оперативные требования миссии".

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки. 

Теги:
ЯмайкаГаитиХоулнесс, Эндрю
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