В Киевской и Хмельницкой областях произошли взрывы

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Власти традиционно объясняют их работой средств ПВО.

Ранее в ночь на 6 августа сообщалось о многочисленных взрывах в районе Хмельницкого.

По данным официального ресурса по оповещению населения, режим воздушной тревоги по состоянию на 04:05 мск объявлен почти на всей территории Украины, кроме Киева, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

В течение 5 августа на всей территории Украины трижды объявлялась воздушная тревога. Во время последней произошли взрывы в Киеве и Житомире. Кроме того, они были слышны в Хмельницкой области, больше всего - в районе военного аэродрома.