На севере Кипра прокомментировали открытие офиса для оказания консульских услуг РФ

Президент республики Эрсин Татар заявил, что это событие не означает признания Москвой этих территорий

АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. Открытие на севере Кипра российского офиса для оказания консульских услуг гражданам РФ не означает признания Россией самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом заявил президент непризнанной ТРСК Эрсин Татар.

"Нам не поступал запрос об открытии консульства, но были инициативы открыть офис [для оказания Россией консульских услуг]. У нас работает такое же представительство Великобритании. Если будет и российский офис, то мы не против. Тут находится много россиян, и вполне нормально открыть его тут, чтобы они могли вести свои дела. Открытие такого офиса не означает, что [Россия] нас признала", - цитирует Татара издание Gündem Kıbrıs.

Руководитель МИД ТРСК Тахсин Эртугрулоглу, в свою очередь, сообщил, что российская сторона "уже давно, около года, хотела открыть офис в ТРСК". "Открытие консульства - это другой вопрос, и об этом речь не идет. Поступил запрос на открытие офиса, как у США или Великобритании [в северной части Кипра]. Консульство или признание - это совсем другая тема", - сказал он.

Ранее посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков заявил корреспонденту ТАСС, что "россияне смогут обращаться за помощью к сотрудникам консульского отдела посольства РФ, которые будут на регулярной основе принимать их на севере острова". По его словам, "данное решение уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста" и "продиктовано исключительно гуманитарными соображениями". По некоторым оценкам, в северной части Кипра проживает свыше 50 тыс. россиян.

Говоря о подходах РФ к кипрскому вопросу, посол отметил, что "они остаются неизменными". Россия "продолжает придерживаться принципиальной линии и последовательно выступать за всеобъемлющее, жизнеспособное и справедливое урегулирование в известных международно-правовых рамках, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН", подчеркнул Зязиков.