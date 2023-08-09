Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны

Нигер закрыл воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Мятежники, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны. Об этом сообщило агентство AFP.

По версии контролирующих власть в Нигере военных, французский военный самолет вылетел в 06:01 по местному времени из столицы Чада Нджамены и в 06:39 при вхождении в воздушное пространство Нигера прервал контакт с авиадиспетчерской службой. Как утверждается, самолет находился в воздушном пространстве африканской страны до 11:15 по местному времени.

Нигер закрыл воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.