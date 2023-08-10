WSJ узнала, что ОАЭ тайно поставляют оружие суданскому спецназу

По данным газеты, 2 июня сотрудники аэропорта столицы Уганды обнаружили в грузовом отсеке самолета из ОАЭ "десятки зеленых пластиковых контейнеров, наполненных боеприпасами, винтовками" вместо заявленной гуманитарной помощи

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. ОАЭ осуществляют тайные поставки вооружений и боеприпасов силам быстрого реагирования (СБР, спецназ) Судана. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

По ее информации, 2 июня сотрудники аэропорта столицы Уганды обнаружили в грузовом отсеке самолета из ОАЭ "десятки зеленых пластиковых контейнеров, наполненных боеприпасами, винтовками" вместо заявленной гуманитарной помощи (продуктов питания и медикаментов). По словам источников издания из числа должностных лиц, груз предназначался для СБР, возглавляемых Мухаммедом Хамданом Дагало.

Собеседники газеты отметили, что подобные действия Абу-Даби могут вызвать трения в отношениях с Вашингтоном. Близкие к администрации президента США Джо Байдена источники сообщили изданию, что американские власти осведомлены о поставках оружия ОАЭ в Судан. "Мы очень обеспокоены сообщениями о поддержке извне любой стороны конфликта", - заявил газете представитель Госдепартамента, добавив, что Соединенные Штаты "продолжают координировать свои действия с ОАЭ и другими партнерами, добиваясь прекращения военных действий и обеспечения гуманитарного доступа в Судан".

В правительстве ОАЭ заявили WSJ, что поддерживают мирное урегулирование суданского конфликта и "стремятся оказать любую поддержку для облегчения страданий людей". Эмираты направили нуждающимся в африканской стране около 2 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания и лекарства, и профинансировали строительство военного госпиталя в Чаде.