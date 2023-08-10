Китай выразил надежду на сохранение стабильности и успешное проведение выборов в Эквадоре

МИД КНР также осудил убийство Фернандо Вильявисенсио и выразил соболезнования в связи с его смертью

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайские власти надеются на сохранение всеобщей стабильности и успешное проведение выборов главы государства в Эквадоре, где недавно было совершено убийство кандидата на пост президента страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщил МИД КНР.

"Надеемся, что правительство и все заинтересованные стороны Эквадора обеспечат стабильную ситуацию, а также безопасные, спокойные и успешные выборы президента, которые пройдут в скором времени", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Китайское министерство подчеркнуло, что убийство Фернандо Вильявисенсио достойно осуждения. МИД КНР выразил соболезнования в связи с его смертью.

Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия, которое прошло 9 августа вечером в столице Эквадора. Еще девять человек получили ранения. Правоохранительные органы в ходе расследования задержали не менее шести подозреваемых. Президент республики Гильермо Лассо ввел в стране чрезвычайное положение на 60 дней.