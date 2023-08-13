Шведов за рубежом призвали проявлять осторожность после акций с сожжением Корана

Как отметил советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм, ситуация с безопасностью ухудшилась и королевство "превратилась в приоритетную цель"

СТОКГОЛЬМ, 13 августа. /ТАСС/. Подданные Швеции и связанные с королевством компании за рубежом должны проявлять повышенную бдительность и осторожность из-за ухудшения ситуации с безопасностью после акций с сожжением Корана. Об этом говорится в опубликованном правительственной канцелярией заявлении советника по национальной безопасности Швеции Хенрика Ландерхольма.

"Правительство и ответственные ведомства следят за развитием событий, принимают различные меры и тесно сотрудничают с международными партнерами для защиты шведов и шведских интересов за рубежом и противодействия распространяемым ненавистническим сообщениям о Швеции. В свете развития событий шведы и компании за рубежом, связанные со Швецией, должны проявлять повышенную бдительность и осторожность", - отмечено в заявлении.

По словам Ландерхольма, в последние месяцы после сожжения Корана в Швеции произошло несколько событий, "которые в совокупности указывают на усиление угрозы шведским интересам за рубежом". "Представители террористических групп призвали к нападениям на Швецию. Государства, а также другие субъекты внесли свой вклад в распространение таких сообщений. Шведское посольство в Багдаде было взято штурмом и сожжено дотла, была предпринята попытка нападения на шведское посольство в Бейруте. Имеются также признаки того, что террористические группы планировали другие действия, направленные против интересов Швеции за рубежом", - пишет советник, также напоминая о нападении на почетное консульство королевства в турецком Измире, когда был серьезно ранен сотрудник.

Ландерхольм подчеркивает, что ситуация с безопасностью ухудшилась и Швеция "превратилась в приоритетную цель". По его словам, Великобритания "изменила свои рекомендации по поездкам в Швецию, основываясь на возросшей угрозе".