В ЛП ФРГ призвали правительство пересесть на регулярные рейсы после поломки лайнера Бербок

Депутат Бундестага Гезине Лётч считает, что орган планирования и организации воздушных перевозок является дорогостоящим, ненадежным и наносит огромный ущерб окружающей среде

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) от Левой партии (ЛП) Гезине Лётч после поломки правительственного лайнера главы МИД ФРГ Анналены Бербок Airbus A340 "Конрад Аденауэр" призвала правительство Германии в будущем использовать регулярные рейсы для своих поездок вместо правительственных самолетов.

"Мой опыт показывает, что существует достаточно надежных авиакомпаний, которые федеральное правительство может бронировать", - заявила Лётч журналу Der Spiegel. "Настало время для правительства ФРГ изменить правила игры, когда дело доходит до их собственных завышенных требований. Они не могут говорить одно, а делать другое", - констатировала она. Орган планирования и организации воздушных перевозок (управления по общим вопросам ВВС), по ее мнению, является дорогостоящим, ненадежным и наносит огромный ущерб окружающей среде.

Еще до инцидента в Абу-Даби, который привел к отмене поездки Бербок в Австралию, фракция Левой партии в Бундестаге критиковала орган планирования и организации воздушных перевозок. Так, весной 2023 года запрос фракции ЛП в Министерство обороны показал, что в 2021 году самолеты ВВС ФРГ потребляли в среднем 33 литра керосина на одного пассажира на 100 км пути. В 2022 году этот показатель составлял 23 литра. По данным авиационной отрасли, частным авиакомпаниям требуется в среднем лишь около 3,6 литра.

О поломке самолета Бербок

15 августа Бербок сообщила, что вынуждена полностью отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета. До этого министр дважды пыталась улететь в Австралию из столицы ОАЭ, города Абу-Даби, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна. Ожидается, что теперь глава внешнеполитического ведомства ФРГ вернется в Берлин регулярным рейсом, однако точный маршрут обратного пути министра не раскрывается по соображениям безопасности.

До этого агентство DPA передавало, что Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии, но уже спустя три минуты экипаж заметил неполадку. Командир воздушного судна сообщил, что имеются проблемы с посадочными щитками. В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил 271 тонну при разрешенных при посадке 190 тоннах.

Вторая попытка Бербок улететь из Абу-Даби также провалилась. Через 15 минут после взлета в 01:00 по местному времени (00:00 мск) Airbus A340 отклонился от курса и полетел обратно в Абу-Даби. Командир воздушного судна заметил, что ничего подобного "никогда не было". Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532.