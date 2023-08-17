Замглавы администрации Тайваня прибыл в Сан-Франциско

Ожидается, что Лай Циндэ пробудет там 16-17 августа

ГОНКОНГ, 17 августа. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ в среду по местному времени прибыл в Сан-Франциско, где сделает транзитную остановку по пути из Парагвая в Тайбэй.

"Рад вернуться в Сан-Франциско и с нетерпением жду встречи со многими нашими друзьями", - написал Лай Циндэ на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Он также поблагодарил председателя Американского института на Тайване (AIT) Лору Розенбергер и главу Тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство острова) Сяо Мэйцинь за встречу в аэропорту.

Ранее Розенбергер написала на своей странице в соцсети X, что с нетерпением ждет встречи с Лай Циндэ в Сан-Франциско.

Ожидается, что Лай Циндэ пробудет в Сан-Франциско 16-17 августа, а 18 августа вернется на Тайвань. 12-13 августа на пути из Тайбэя в Парагвай замглавы администрации Тайваня совершил транзитную остановку в Нью-Йорке. Поездка Лай Циндэ связана с участием в церемонии инаугурации президента Парагвая Сантьяго Пеньи, которая состоялась 15 августа.

Ранее МИД КНР заявил, что Китай выступает решительно против транзитной поездки через США заместителя главы администрации Тайваня.

Лай Циндэ является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Его называют одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на выборах в январе 2024 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.