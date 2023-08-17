Глава МИД Ирана отправился с визитом в Саудовскую Аравию

В ходе встречи министры обсудят вопросы двусторонних отношений, а также проблемы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес для обеих стран

ДУБАЙ, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вылетел из Тегерана и направился в Эр-Рияд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, в ходе визита министра в Саудовскую Аравию состоится обсуждение различных вопросов двусторонних отношений, а также проблем региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Ранее газета Asharq Al Awsat информировала о намерениях Абдоллахияна посетить Саудовскую Аравию и провести переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом. Отмечалось, что стороны обсудят дальнейшие шаги по налаживанию двусторонних связей после семилетнего перерыва, вызванного разрывом дипломатических отношений.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. 10 марта текущего года Тегеран и Эр-Рияд договорились о возобновлении работы дипмиссий.