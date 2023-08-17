Экс-помощник Трампа считает, что суды грозят ему поражением на выборах

По мнению Джона Болтона, поражение республиканцев может привести к тому, что демократы получат контроль не только над Белым домом, но и над обеими палатами Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Серия судебных процессов против бывшего президента США Дональда Трампа может привести его, а вместе с ним и Республиканскую партию к серьезному поражению на выборах президента и Конгресса в 2024 году. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на мероприятии Ассоциации иностранной прессы в Нью-Йорке.

"Есть серьезная разница между тем, как поддерживают Трампа сейчас и как будут поддерживать во время праймериз, и тем, что от него могут отвернуться во время выборов. Вполне возможно, что если Трамп будет осужден, то потерпит серьезное поражение в ноябре следующего года и захватит с собой значительную часть Республиканской партии. Независимо от того, что опросы говорят сегодня и будут говорить завтра, впереди еще долгий путь", - сказал он.

С учетом того, что судебные процессы против Трампа начнутся только в первой половине 2024 года, добавил Болтон, во время праймериз "многие люди будут голосовать, не зная, будет ли Трамп к моменту выдвижения кандидата на съезде Республиканской партии уже осужден по уголовной статье и какое влияние это окажет на его сторонников".

По мнению Болтона, поражение республиканцев может привести к тому, что демократы получат контроль не только над Белым домом, но и над обеими палатами Конгресса, "что приведет к принятию законов, которые будут иметь тяжелые последствия".

Социологические опросы в США показывают, что Трамп значительно лидирует по уровню поддержки среди республиканцев. Однако праймериз Республиканской партии начнутся только в январе и завершатся к середине 2024 года выдвижением кандидата на съезде Республиканской партии. В январе - мае также начнутся четыре уголовных процесса в отношении Трампа, они могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Таким образом, они будут проходить во время республиканских праймериз и могут завершиться до выборов и даже до выдвижения кандидата от республиканцев.