ЕС предупредил Нигер о "серьезных последствиях" в случае ухудшения здоровья Базума

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, условия содержания под стражей отстраненного президента республики ухудшаются

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель предупредил о "серьезных последствиях" в случае ухудшения здоровья отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Нигерии, действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Бола Тинубу, сообщила пресс-служба Мишеля.

"Демократически избранный президент Базум остается законным главой государства Нигер. Его условия содержания под стражей ухудшаются. Любое новое ухудшение его здоровья будет иметь серьезные последствия", - цитирует Мишеля его пресс-служба.

Ранее источник ТАСС сообщил, что главы МИД стран ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Испании санкции против организаторов переворота и возможную поддержку военной интервенции ECOWAS, лидирующую роль в которой намерена играть Нигерия.