По мнению Флориана Филиппо, это может произойти, если на досрочных выборах в парламент победит "Партия свободы", которая откажется от передачи истребителей

ТАСС, 21 августа. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды могут не сдержать свое обещание поставить Украине истребители F-16 из-за выборов в ноябре. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"Глобалист, уходящий в отставку, Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, обещает поставить F-16 Зеленскому. Но на досрочных выборах в парламент 22 ноября его партия будет сметена "Партией свободы"! Они выберут мир и оставят F-16!", - говорится в заявлении политика.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна намеревается поставить Украине самолеты F-16. По его словам, Нидерланды имеют в своем распоряжении 42 истребителя. Они постепенно заменяются более современными F-35. Сроки поставки остаются неизвестны. Согласно голландскому информационному порталу NL Times, передача самолетов произойдет не ранее лета следующего года, после того как завершится подготовка первых пилотов.